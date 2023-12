Over 7500 sykepleiere, lærere, barnehagelære og fysioterapeuter har deltatt i en ny undersøkelse om hva det gjør med dem å møte store, emosjonelle belastninger på jobben, heter det i en pressemelding fra Unio.

Halvparten oppgir at det er en stor belastning å konstant være til stede følelsesmessig.

Emosjonelle utfordringer

– Undersøkelsen viser at emosjonelle utfordringer i arbeidslivet er et forsømt område som er viet svært liten oppmerksomhet i det systematiske HMS-arbeidet, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

– De emosjonelle belastningene betraktes ofte som «noe» som er frakoblet arbeidsoppgavene, selv om det emosjonelle aspektet er helt sentralt i selve arbeidet i mange yrker, sier Lied.

Forskningen fra Sintef viser at det er høy yrkesstolthet og et stort jobbengasjement blant de som arbeider for og med mennesker.

Det er en utbredt holdning blant de ansatte innenfor alle yrkesgruppene at man setter brukere, pasienter, barn og elver foran seg selv.

Belastende å ikke strekke til

Likevel oppgir hele 80 prosent av deltakerne at det i stor, eller svært stor grad er belastende å kjenne på at en ikke strekker til.

Blant barnehagelærere sier 74 prosent at det i stor, eller svært stor grad er belastende å konstant være til stede følelsesmessig.

– Undersøkelsen viser at potensialet for å bedre arbeidshelsen, få et lavere sykefravær og unngå tidlig frafall fra arbeidslivet er stort. I kommunale barnehager faller barnehagelærerne gjennomsnittlig ut av arbeidslivet ved 51,9 år. For å beholde og rekruttere arbeidskraft i yrker som jobber for og med mennesker, må det jobbes mer systematisk med forebygging på arbeidsplassene, sier Unio-lederen.

Potensialet for å få flere til å jobbe lenger er stort, mener hun.