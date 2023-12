Den tidligere Ap-nestlederen og fiskeri- og kystministeren sier hun ser fram til å starte i jobben i en artikkel på Bondelagets nettsider.

– Bondelaget er bøndenes viktigste talerør. Denne gjengen har jeg lyst til å være med i, sier Pedersen.

Pedersen har vært ordfører i Tana kommune de siste fire årene fram til i høst.

Generalsekretær i Bondelaget Sigrid Hjørnegård tror Pedersen er en god signering.

– Vi er svært glade for at Helga nå har takket ja til en viktig jobb i Norges Bondelag. Vi trenger gode folk som jobber for å styrke organisasjonen vår, og det sårbare landbruket i nord. Nord-Norge er et svært viktig område hvor landbruket er en betydelig aktør i næringslivet. Hun blir en god ressurs for Finnmark Bondelag.