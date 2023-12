Det er ubehagelig å føle seg stappmett i julen. Mange liker å ta seg et glass akevitt til julematen for «å sette i gang fordøyelsen».

Ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen fra Opplysningskontoret for frukt og grønt forteller at det er en myte at akevitt og annen brennevin kan hjelpe å fordøye fet mat.

Forskning viser heller at alkohol ser ut til å gjøre at maten forblir lengre i magen. Drikke med høy alkoholprosent fører heller til en følelse av oppblåsthet eller metthetsfølelse.

– Større mengde poteter og grønnsaker enn julepølser og fet mat, gjerne i kombinasjon av en gåtur og rikelig med vann er nok heller et bedre råd enn akevitt. I alle fall når det gjelder fordøyelsen, sier Sagen i en pressemelding.

Hun forteller at det høye fiberinnholdet i poteter, grønnsaker og frukt bidrar til en bedre fordøyelse.

Hun sier at det er viktig å kose seg med julematen, men at det ikke er noe poeng å spise så mye at det blir ubehagelig.

– Et godt tips er også å bruke god tid på å tygge og nyte maten. Med en litt mer passe porsjon og med mye frukt og grønt på tallerkenen føler du deg kanskje mer pigg til å ta fatt på resten av kvelden, sier Sagen.