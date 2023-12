– Vi følger situasjonen nøye og er i dialog med eiere av skip som frakter på våre vegne og med andre aktører i industrien, sier talsperson Ellen Maria Skjelsbæk i Equinor til Dagens Næringsliv.

– Vi har nå valgt å omdirigere skip i området, men har ikke tatt en beslutning på videre aktivitet, legger hun til.

Et norskeid skip ble mandag truffet i et angrep sør i Rødehavet. Britiske BP har inntil videre besluttet å stans all skipsfart gjennom Rødehavet på grunn av flere angrep fra Houthi-militsen den seneste tiden.

Equinors sjøtransport av råolje, flytende raffineriprodukter, flytende petroleumsgass og LNG-volumer innebærer mer enn 2.300 reiser verden over per år og frakter om lag 100 millioner tonn årlig, ifølge selskapets hjemmesider.

Rederiet Frontline har på sin side uttalt at de vil unngå Rødehavområdet i den grad det er mulig.

– Det er en vurdering som gjøres daglig der sikkerheten til sjøfolk, miljø og utstyr står i høysetet. Denne situasjonen utvikler seg raskt, men enn så lenge har kun skip med tilknytning til Israel vært eksponert. Vi har ingen slik tilknytning, sier administrerende direktør Lars H. Barstad i Frontline til TDN Direkt.