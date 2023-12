Meteorologisk institutt spår at det mest sannsynlig blir snø på indre deler av Østlandet, Trøndelag og nordover.

Sørlandet og kysten av Vestlandet kan få snø dersom kaldluften og nedbøren treffer samtidig. For mesteparten av Østlandet er det derimot lite håp for at snøen daler i jula.

– Østlandet må klare seg med snøen som alt har falt, opplyser Meteorologene.