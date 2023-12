For året under ett ligger Oslo Børs an til en vekst på rundt 9 prosent.

Blant de mest omsatte selskapene gjorde seismikkselskapene PGS og TGS det best med en vekst på henholdsvis 2,5 og 3 prosent.

Norsk Hydro er taperen blant de mest omsatte med et kursfall på 2,5 prosent.

Equinor falt 0,5 prosent og Aker BP gikk opp 0,1 prosent.

Et fat nordsjøolje omsettes torsdag ettermiddag for 79 dollar, som er et fall på 0,2 prosent siden handelsstart og en snau dollar lavere enn onsdag ettermiddag.

På de største Europa-børsene er det mørkt. DAX-indeksen i Frankfurt falt med rundt 0,4 prosent, det samme gjorde CAC 40-indeksen i Paris. FTSE-indeksen i London falt 0,3 prosent.