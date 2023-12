Mandag er fiskeriministeren i Brussel for å møte sin motpart i EU, miljø-, fiskeri- og havkommissær Virginijus Sinkevicius.

Det er første gang Myrseth er i EU-hovedstaden som statsråd.

– EU er det viktigste markedet vi har, og vi forvalter felles fiskebestander. Det er viktig å ha en god relasjon, sier Myrseth til NTB.

– Da er kanskje litt nordnorsk sjarm ikke av veien?

– Haha, ja. Så får jo tida vise om det hjelper på eller ikke, sier Myrseth.

Ingen avtale på makrell

Fisk har tradisjonelt vært blant de ømmeste tærne i forholdet mellom Norge og EU.

Nylig greide imidlertid Norge, EU og Storbritannia å lande en fiskeriavtale for 2024. Den innebærer store økninger i kvotene i fellesområdene i Nordsjøen for torsk, nordsjøsild, sei og hyse.

Norge og EU er også blitt enige om kvotebytte og gjensidig adgang til å fiske i hverandres soner i Nordsjøen og Skagerrak.

Men når det gjelder makrell, er det fortsatt ingen avtale på plass.

Forhandlinger i januar

Norge, EU og Storbritannia er blitt enige om hvor mye makrell som kan fiskes, men har ikke greid å enes om fordelingen av kvotene.

Forhandlingene skal gjenopptas like etter årsskiftet, opplyser Myrseth.

Makrellstriden spisset seg kraftig til i høst, da Sinkevicius sendte et krast brev til Myrseths forgjenger Bjørnar Skjæran (Ap). I brevet beskyldte han blant annet Norge for overfiske av makrell.

Skjæran svarte med å be EU jekke seg ned fordi det svømmer mer makrell i norske farvann nå enn tidligere. Det gir Norge rett til å fiske mer, heter det fra norsk side.

Norge mener også EU har «urealistiske forventninger» når det gjelder makrell.

Fikk ikke videreført tollfrie kvoter

Makrell var også tema i EØS-forhandlingene i høst. Som kjent ble Efta-landene med Norge i spissen enige med EU om et EØS-bidrag til de 15 fattigste EU-landene på i alt rundt 38 milliarder kroner fram til 2028.

I bytte fikk Norge utvidet adgang for sjømat i EU. Men ikke for makrell.

– Vi fikk ikke videreført tollfrie kvoter på makrell. EU var ikke villig til dette på grunn av uenigheten om forvaltning av makrell, opplyste utenriksminister Espen Barth Eide til Stortingets Europautvalg tidligere i desember.

Ikke inn i grøten

Myrseth ønsker ikke å gå nærmere inn på de kommende forhandlingene.

– Jeg kan ikke gå inn i grøten på dette nå. Forhandlingene er ennå ikke sluttført, sier hun.

– Det som er viktig for meg, er å sikre at vi får gode avtaler for oss som land, sier fiskeriministeren.