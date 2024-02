SAS skylder Norge litt over 1,6 milliarder kroner i forfalte, men ubetalte renter.

Flyselskapet varslet nylig at Norge maksimalt vil få igjen verdier for 150 millioner kroner av milliardkravet i år. Om ting går bra, kan Norge få igjen ytterligere 250 millioner kroner i verdier om noen år.

SAS har gitt beskjed om at Norge må godta å få en blanding av kontanter og aksjer i år. Norske myndigheter skal stemme over om de godtar SAS' forslag i løpet av februar, skriver E24/Aftenposten.

Ifølge avisene tyder ingenting på at Vestre vil gå imot det rådet. Dermed ligger det an til at Norge på ny blir aksjonær i SAS.

Norge var med som stor aksjonær i SAS helt fra oppstarten tilbake i 1946, men solgte seg helt ut av flyselskapet i 2018.

I desember 2020 fikk SAS et pandemilån på 1,5 milliarder kroner fra Norge. Det er deler av det som nå skal betales tilbake av flyselskapet.