Spørsmålet har vært oppe til diskusjon siden Russland invaderte Ukraina i februar 2022.

Iver B. Neumann er en norsk statsviter og sosialantropolog, som forsker på diplomati. Han har tidligere tatt til orde for å fryse vennskapsavtalene med landet vi deler grense med i nord. Nå mener han imidlertdig det er behov for mer drastiske grep.

– Jeg mente det kunne være fint å ha avtalene i bakhånd når freden kom. Det ut fra tanken om at Russland på et eller annet tidspunkt vil være interessert i å ta opp et samarbeid med naboene sine, men tiden har sprunget litt fra dem, sier Neumann til NRK.

Han viser til at Russland bruker mer en en tredel av statsbudsjettet på militæret, noe som betyr at det trolig blir lenge til man kan snakke om et normalt forhold igjen mellom Russland og Norge.

– Da blir det jo ikke så viktig å ha disse avtalene liggende på is frem til de blir gjenopplivet, sier han.

Noen norske kommuner har valgt å fryse avtalene med sine russiske venner, mens andre har valgt å si dem opp, eksempelvis Vardø.