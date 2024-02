Ekstremværet Ingunn herjer videre

Det blir en frisk start på februar i store deler av landet idet ekstremværet Ingunn fortsetter å herje på Vestlandet og nordover mot Nordland. Det er meldt ekstremt kraftige vindkast og sterk storm i blant annet Bodø, Salten og Vesterålen. På utsatte steder kan det bli orkan. I Bodø er alle skolene stengt torsdag.

EU-toppmøte om Ukraina-støtte

EUs stats- og regjeringssjefer møtes i Brussel til et ekstraordinært toppmøte for å diskutere pengestøtten til krigsherjede Ukraina. Det skjer etter at Ungarns statsminister Viktor Orban la ned veto mot både langtidsbudsjettet og en ny støttepakke til Ukraina i desember. Det later til at det er nye toner fra Ungarn, som tidligere har vært svært skeptisk til å støtte Ukraina. Orban regnes som Russlands beste venn i EU.

Frist for nominasjoner til fredsprisen

Fristen går ut for nominasjoner til årets Nobels fredspris. Allerede har det tikket inn flere nominasjoner til personer og menneskerettsorganisasjoner i Gaza. Blant annet er den palestinske menneskerettsgruppa al-Haq og den israelske menneskerettsgruppa B'Tselem blitt nominert til fredsprisen. Det har også Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ), Natos generalsekretær Jens Stoltenberg og Gaza-journalisten Motaz Azaiza.

Viktor Hovland tilbake på PGA-touren

Etter noen ukers opphold, er Viktor Hovland klar for en ny turnering på PGA-touren i golf når turneringen på Pebble Beach i California starter. Også Nick Dunlap som for knappe to uker siden ble den første amatøren siden 1991 til å vinne en PGA-turnering stiller til start. Nå som proff.

Deadline Day i flere europeiske land

Overgangsvinduet stenger i flere av Europas største fotballigaer, inkludert de engelske ligaene. Dagen er ofte kjent for flere store overganger, og det har tidligere blitt satt flere rekorder på overgangsmarkedet.