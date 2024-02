I en pressemelding skriver Økokrim at med deepfake-teknologi ble en finansmann i Hongkong nylig lurt til å overføre 271 millioner norske kroner fra firmaets bankkonto.

De kommer nå med en advarsel og ber virksomheter og folk om å være obs på svindelmetoden.

– Vi ser at svindlere bruker kunstig intelligens i kombinasjon med sosial manipulasjon. Formålet er ofte å få offeret til å gi fra seg sensitiv informasjon, kortinformasjon eller å få offeret til å overføre penger til svindleren selv, sier Lone Charlotte Pettersen, avdelingsdirektør for avdeling for forebygging og etterretning i Økokrim.

Det var CNN som rapporterte om finansmannen i Hongkong. Han ble lurt til å være med i et møte hvor hans kollegaer tilsynelatende deltok. Det viste seg derimot at både stemmene og ansiktene var forfalsket.

– Deepfake-teknologi er en teknologi som kan brukes til å manipulere bilder, videoer og lyd. Teknologien skaper sårbarheter når verktøyet kommer i hendene til kriminelle, fortsetter Pettersen.

Hun sier at norske bedrifter kan være like uheldige som finansmannen i Hongkong.

– Det er forventet at kriminelle vil benytte teknologien i flere bedrageriformer fremover. Økokrim ber virksomheter og folk om å være obs på svindelmetoden. Det er ingen grunn til å tro at vi er mindre utsatt for slike bedragerier her enn i Hongkong.