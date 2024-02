På bakgrunn av anbefalingene fra Pensjonsutvalget, har regjeringen foreslått at pensjonsalderen skal øke med om lag ett år per tiår.

– For oss er det viktig å si klart fra om at det ikke er greit å øke pensjonsalderen uten å ta hensyn til dem med slitsomme jobber, sier foreningens leder Harald Braathen i Bygningsarbeidernes fagforening til FriFagbevegelse.

– Ja vel, folk lever lenger – men det er veldig stor forskjell på hvem som lever lenger, legger han til.

En annen forening som har sluttet seg til er Elektromontørenes Forening, Oslo og Akershus.

– Forslaget vil ramme våre medlemmer hardt. Kroppen sier ifra etter 40 år med et tungt fysisk yrke som elektriker og en økning av pensjonsalderen vil kunne føre til at mange ender sine arbeidsliv som uføre. I tillegg til at de mister retten til AFP, sier leder Morten Svendsen i Elektromontørenes Forening.