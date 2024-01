Den siste tiden har det vært flere sammenstøt mellom fartøy fra Filippinene og Kina nær atollen Second Thomas Shoal, som begge land gjør krav på.

Tirsdag undertegnet Filippinenes president Ferdinand Marcos avtaler med Vietnam om å opprette en direktelinje mellom de to lands ledere og å etablere et samarbeid mellom de to lands kystvakter.

– Avtalen om maritimt samarbeid skal styrke forståelsen og den gjensidige tilliten mellom partene, sa Marcos etter undertegningen.

Kina holdt tidligere i måneden en militærøvelse i Sør-Kina-havet, samtidig med at USA og Filippinene gjorde det samme.