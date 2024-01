To alvorlig skadd i voldshendelse i Sandefjord

To menn er alvorlig skadd etter en voldshendelse i en bolig i Sandefjord, og ifølge politiet ble det brukt stikkvåpen. En av dem er pågrepet, i likhet med en tredje mann.

– Det ser ut til å ha vært de tre som var involvert, og to av dem kom ut av det med alvorlige skader, sier jourhavende politijurist Andreas Haugen til NTB.

To av mennene er i 40-årene, mens den tredje er i 20-årene.

Dommer stanser Musks gigantlønn

En dommer i USA har erklært Elon Musks lønnspakke i Tesla ugyldig. Til sammen lå han an til en godtgjørelse på 56 milliarder dollar.

Kjennelsen kommer etter at aksjonær Richard Tornetta gikk til retten fordi han mente Musk var overbetalt. Dommer Kathaleen McCormick kom fram til at lønnspakken er en ufattelig sum og ikke rettferdig overfor elbilprodusentens aksjonærer.

Stormen har herjet i nord – nå blir det ekstremvær langs kysten

Uværet fortsatte å herje i Nord-Norge i går kveld og i natt, og i løpet av natten har vinden tatt seg opp lenger sør i landet. Det er sendt ut rødt farevarsel for ekstrem vind langs kysten fra Ålesund og opp til Bodø.

I farevarselet står det at det er farlig og gå ut, og folk blir bedt om å holde seg inne. Ekstremværet treffer først Møre og Romsdal og Nordfjord. Der gjelder farevarselet fra klokka 12 og fram til midnatt. Rødt farevarsel er det mest alvorlige varselet myndighetene har.

Senere beveger uværet seg nordover. Fra 19 gjelder farevarselet også for deler av Trøndelag og Helgeland. Faren minker på natta, men det kommer til å være uvær fram til torsdag.

I Nordland er det oransje farevarsel – og også her blir folk bedt om å holde seg inne.

FN-topper: – UNWRA-stans vil være katastrofalt

Stans i de økonomiske overføringene til UNRWA kan få katastrofale følger, sier lederne for en rekke FN-organisasjoner i en felles uttalelse.

– Å holde tilbake midler fra UNRWA er farlig og vil føre til at det humanitære systemet i Gaza kollapser, med langtrekkende konsekvenser for det okkuperte palestinske territoriet og hele regionen, skriver FN-toppene.

Flere land har varslet at de holder igjen finansiering av FNs organisasjon for palestinske flyktninger mens påstandene om at flere ansatte bidro til Hamas-angrepet mot Israel 7. oktober.

Universal vil droppe Tiktok-avtale

Universal Music sier de ikke vil forlenge lisensavtalen med Tiktok. Dermed kan musikken deres forsvinne fra den populære appen ved månedsskiftet. I forhandlingene om en ny lisensavtale har Universal blant annet lagt press på Tiktok for å få bedre godtgjørelse for artister og låtskrivere, skriver musikkselskapet i et åpent brev til sine artister og komponister.

Tiktok har foreløpig ikke kommentert saken.