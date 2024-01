– Det er enkelte forsinkelser og innstillinger grunnet rushtid og vinterføre, men for det meste så går det greit i kollektivtrafikken nå, sier kommunikasjonsrådgiver Benjamin Øveraas i Ruter.

– Vi forventer at driften vil fortsette å gå greit utover ettermiddag og kveld, sier han videre.

En kollisjon mellom to lastebiler i Lier har ført til delvis omkjøring for busslinjene 251 og 261, og ved Lindeberg i Oslo er det så glatt at busslinje 79 kjører alternativ rute.

Ellers er både trikk og T-bane i gang igjen, men med enkelte forsinkelser.

Tidligere torsdag meldte Ruter om at det hadde mottatt rundt 3000 refusjonskrav etter at snøen skapte store problemer og forsinkelser onsdag.