– Det gjør vondt å tenke på. Vi har fortsatt ikke fått gode nok svar på hvorfor angrepet ikke ble avverget. Mange av våre medlemmer lever fortsatt med tunge konsekvenser av terroren, sier leder Espen Evjenth i Støttegruppa 25. juni.

EOS-utvalget kom med sin rapport tirsdag ettermiddag. Den konkluderer med at Etterretningstjenesten ikke kan bebreides for angrepet som etterlot seg to døde og flere skadde. Zaniar Matapour er siktet for drap med terrorhensikt etter å ha åpnet ild mot to utesteder i Oslo sentrum natt til 25. juni 2022 – hvorav ett var populært blant skeive.

Støttegruppa etterlyser fortsatt svar på hva som gikk galt da tjenestene satt på informasjon om et mulig angrep, men ikke klarte å avverge det.

– Det har vært spekulert i at E-tjenesten nærmest fremprovoserte terroren med sin håndtering. For oss som er direkte berørt, har det vært en ekstra byrde. Vi er glade for at EOS-utvalget nå legger den ballen død, sier Evjenth.

Han befant seg på London pub og ble skutt i hodet.

Evjenth påpeker at 25. juni-utvalget i fjor konkluderte med at angrepet kunne ha vært unngått.