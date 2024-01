VG og NRK har undersøkt masteroppgaven til Kjerkol, og har funnet passasjer som er identiske med andre akademiske tekster. Kjerkol avviser altså at det dreier seg om kopiering.

– Vi har ikke kopiert, vi har brukt samme metode og bruker da samme kildehenvisning, sa Kjerkol.

En av tekstene VG og NRK har funnet likheter med, er en annen masteroppgave fra 2019.

– Jeg leverte min oppgave sammen med en annen student i september 2021. Vi har skrevet om noe helt annet enn masteroppgaven fra 2019. Vi har samlet inn våre egne data, og våre konklusjoner går tilbake til de dataene, sa helseministeren.

Kjerkol påpeker også at oppgaven hennes gikk gjennom sensuren ved Nord universitet. Hun sier også at hun tenker det er fint at Nord universitet skal se på saken på nytt.