Gravferdsliturgien gir rammene rundt seremonien i kirken: tekster, salmer, minneord og taler – og rekkefølgen på disse.

– En gravferdsseremoni skal romme et spekter av følelser og livserfaringer: sorg, glede, sinne, takknemlighet og håp, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum i en pressemelding.

Den nye liturgien skal bygges på ny forskning, spørreundersøkelser og tilbakemeldinger fra ansatte, deltakere og andre aktører.

– Både samfunnet og kirken har endret seg de siste 20 årene, og nå er det på tide å vurdere endringer i liturgien, sier Raaum.

Prosessen er grundig, og både fagmiljø, biskoper, kirkemusikere, folkevalgte og alle som ønsker, skal kunne bidra. Derfor tar det tid før en ny seremoni er på plass. Ifølge Vårt Land kan det gå tre år før den er ferdig.

I et bakgrunnsnotat heter det at Kirken ikke lenger kan ta for gitt at møtene, handlingene og uttrykkene i den kirkelige gravferden er forståelige eller gir god mening for de pårørende.

– Etterlatte velger ikke nødvendigvis kirkelig gravferd ut fra tilknytning til kirke og kristendom. Denne situasjonen fordrer kontinuerlig refleksjon rundt teologi, formidling, språk og musikk, heter det i skrivet.