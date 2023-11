Det har også brent i flere søppeldunker i området de siste dagene, og nå etterforsker politiet om det kan være en sammenheng mellom brannene.

– Tid og sted for brannene gjør at det er naturlig å se hendelsene i sammenheng, sier politiadvokat Ivanna Frostad Ulriksen.

Hun forteller at politiet har opplysninger som tilsier at det er grunn til å mistenke at flere mindreårige gutter er innblandet. I forbindelse med husbrannen på Gausel, er en mindreårig gutt status som siktet.

– Politiet har gjort beslag i saken, og derfor har gutten fått status som siktet, sier Ulriksen.

Politiet er tidlig i etterforskningen, og de vil ikke kommentere hvilke beslag som er gjort.

Ulriksen opplyser at de prioriterer etterforskning av mulige ildspåsettelser siden slike hendelser skaper mye utrygghet.