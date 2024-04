Yellen har i fire dager hatt samtaler på høyt nivå i Kina og har flere ganger advart mot konsekvensene av overkapasitet i kinesisk industri.

USA er bekymret for at subsidier bidrar til mer overkapasitet enn verdensmarkedet kan håndtere, og at billige produkter som solcellepaneler og elbiler skal undergrave produksjonen av slike varer i andre land.

Yellen viser til at massive subsidier for et tiår siden resulterte i en flom av billig stål i verdensmarkedet som raserte stålindustrien i USA og andre steder i verden.

På en pressekonferanse i Beijing mandag sa hun at USA håper på endringer på dette feltet, men understreket også at USA ikke ønsker økt konflikt med Kina.