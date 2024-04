I en pressemelding torsdag opplyser selskapet at rørledingen etter planen skal settes i drift igjen 22. april.

Skadene på Balticconnector-ledningen, som går mellom Finland og Estland, ble gjort kjent i starten av oktober i fjor.

I november bekreftet finsk politi at et anker som ble funnet i nærheten av den skadde gassrørledningen, tilhørte et kinesisk skip. Finsk politi etterforsker om ødeleggelsene skjedde med overlegg eller om det er snakk om et uhell eller dårlig sjømannskap.