– Jeg er veldig glad for at Emma Giskås er vår nye kommunikasjonssjef. Hun har et svært godt kommunikasjonshode og bred politisk bakgrunn, sier Arbeiderpartiets partisekretær, Kjersti Stenseng.

– Det er mange fordeler med at kommunikasjonsarbeidet i partiet og stortingsgruppa nå får felles ledelse.

Giskås har vært politisk rådgiver for statsminister Jonas Gahr Støre siden januar 2022. Giskås er fra Steinkjer og er utdannet grunnskolelærer.

– Folk skal se og høre politikken vår for trygghet og fellesskap hver dag, på alle plattformer. Der folk er, skal vi være, sier Emma Giskås i en pressemelding.

Hun trer inn i stillingen 22. april. 2024.