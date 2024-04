– Foreldre må engasjere seg i russens holdninger og atferd når det gjelder rulling. Vi kan ikke lenger akseptere at barna våre utsettes for denne risikoen, sier pressesjef Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Russebussene har ofte gamle, i dårlig stand og mangler sikring, ifølge Steen. Så fylles de med «dansende fulle ungdommer».

Høy hastighet og brann er bare noen av farene han peker på. Trygg Trafikk er også bekymret for dieselaggregatene som brukes til å drive lydanleggene om bord. De avgir farlig eksos og kan i verste fall kvele ungdommene.

Steen ber politiet og Statens vegvesen om å prioritere kontroll av russebusser i større grad enn hva de gjør i dag.

– Det er et generelt behov for å styrke kontrollene av både kjøretøy og sjåfører. Vi etterlyser økt samarbeid med Arbeidstilsynet om arbeidsvilkår for utenlandske sjåfører og med Skatteetaten om skatter og avgifter på midlertidig bruk av kjøretøy i Norge, fortsetter Steen.