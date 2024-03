– Produktene er solgt via Asia Engros AS til frittstående dagligvarebutikker over hele Norge, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Geléproduktene som trekkes tilbake inneholder tilsetningsstoffet E407. Stoffet kan gi kvelningsfare, spesielt for yngre barn og trekkes derfor tilbake.

Produktnavnene er:

«Jeram's Mix Fruity Pudding with Nata De Coco», «Jele Super Light Lychee Juice» og «Lucky Zeri Fruit Jelly».

Tilbaketrekkingen gjelder alle best før-datoer.