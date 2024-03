– Mine klienter er glad for at den savnede kvinnen er funnet, og at det forhåpentligvis kan gi de svar på hva som skjedde med faren deres tidlig i januar, sier advokat Sol Elden i Elden advokatfirma til NTB.

Hun er bistandsadvokat for mannen som ble funnet død i en bolig i Stavern i januar.

Fredag bekreftet politiet at det var den savnede 49 år gamle kvinnen fra Stavern som ble funnet død av en turgåer på Tenvikodden i Larvik onsdag i forrige uke.

Kvinnen ble funnet i et skogsområde nede ved vannkanten i Larvik onsdag, og politiet satte raskt funnet i sammenheng med kvinnen som er savnet i Stavern-saken.

Hennes samboer, en mann i 50-årene, ble 2. januar funnet død i en bolig i Stavern i Larvik. Den 49 år gamle kvinnen ble siktet for drap og etterlyst internasjonalt. Mistanken mot henne ble senere svekket, men siktelsen er opprettholdt.

– Slik saken er opplyst for meg fra politiet sin side, er det ingen grunn til å endre fornærmedes status i saken, sier Elden.

Ellen Holager Andenæs er bistandsadvokat for familien til den siktede kvinnen. Hun har tidligere sagt til NRK at det var smertefullt for de pårørende at kvinnen var død, men samtidig en lettelse at hun var funnet.