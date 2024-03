Gjennomsnittslønnen hos sjefene ved Oslo universitetssykehus ligger på over to millioner kroner, skriver NRK.

Over to tredeler av klinikksjefene har en fastlønn på over to millioner. Rundt halvparten av direktørene har også passert den summen.

Totalt fikk sjefene ved Oslo universitetssykehus utbetalt nesten 62 millioner kroner i fjor.

Kanalen har tidligere skrevet at det kuttes i bemanning og sengeplasser ved sykehuset, men lederlønningene går oppover.

Den best betalte klinikksjefen tjente over 3,3 millioner kroner i fjor.