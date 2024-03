Over tid har direktoratene fått en tydeligere rolle som faglig rådgiver for departementene og som kompetanseorgan. Samtidig er rollen blitt mer krevende, blant annet fordi den i økende grad preges av den politiske agendaen, ifølge rapporten fra DFØ.

At en stadig større del av arbeidshverdagen i direktoratene består i å svare ut hasteoppdrag, bidrar også til gjøre rollen mer krevende.

– En slik utvikling kan gå på bekostning av direktoratenes faglighet og kapasitet til å se utviklingsbehov på lengre sikt, sier DFØ-direktør Hilde Singsaas i en pressemelding.

Omfanget av myndighetsoppgaver og tjenester direktoratene skal ivareta, har altså økt, ifølge rapporten. Flere saker er i tillegg mer omfattende og komplekse enn tidligere, noe som gjør at direktoratene blir møtt med større forventninger til å finne løsninger på tvers av sektorer.

For å ivareta direktoratenes faglige rolle, peker DFØ på behovet for høy bevissthet om hvordan rollen kan balanseres i skjæringspunktet mellom fag og politikk.

– Vårt inntrykk er at det er høy bevissthet om betydningen av direktoratenes faglige uavhengighet og at departementene ikke skal gripe inn i faglige vurderinger. Vi opplever samtidig at rolleforståelse er et viktig tema i dialogen mellom direktorat og departement, sier Singsaas.