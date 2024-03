Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier at bakgrunnen for flyttingen fra Sessvollmoen til Kjevik blant annet er den sikkerhetspolitiske situasjonen.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig. Uroen der ute og behovet her hjemme gjør at vi må styrke Forsvaret. Som en del av dette, har regjeringen bestemt at Kjevik ikke skal legges ned, men benyttes som ny lokasjon for befalsskolen, sier Støre i en pressemelding.

Flyttingen er en av regjeringens anbefalinger i den nye langtidsplanen for forsvarssektoren, som legges fram for Stortinget 5. april.

– Fasilitetene på Kjevik er gode og regjeringen mener det er viktig når vi nå skal bygge opp Forsvaret å utnytte eksisterende baser og leirer på en best mulig måte, sier statsminister Støre.

Styrker forsvarsevnen

For å nå målet om å styrke Norges forsvarsevne skal kapasiteten i Forsvarets utdanningssystem bygges opp og utvides. Samtidig skal Forsvaret styrkes med mer personell,

– Ved å flytte befalsskolen til Kjevik legger vi til rette for å øke utdanningskapasiteten de kommende årene, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) i en uttalelse.

Forsvarets befalsskole, som er underlagt Forsvarets høgskole, ble opprettet i 2019 på Sessvollmoen i Ullensaker kommune. Befalsskolen erstattet de tidligere befalsskolene i forsvarsgrenene. Her gjennomføres hoveddelen av grunnleggende befalsutdanning i Forsvaret.

40 årsverk

Skolen består i dag av om lag 40 årsverk, og utdanner årlig rundt 310 sersjanter og kvartermestere til Forsvaret. Utdanningen kvalifiserer for videre karriere som spesialistbefal.

Flyttingen av Forsvarets befalsskole til Kjevik får ingen følger for beslutningen om å flytte Luftforsvarets skolesenter til Værnes, understrekes det.

Forsvarsdepartementet trakk først meldingen om at Forsvarets befalsskole skulle flyttes, men halvannen time senere ble meldingen publisert på nytt

Forsvarsdepartementet understreker overfor NTB at nå er pressemeldingen korrekt.