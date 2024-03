– Utvalgets rapport understreker at dette er en alvorlig sak, sier NSMs direktør Lars Christian Aamodt i en uttalelse fredag ettermiddag. .

Den 20. desember tiltrådte Aamodt som midlertidig sjef i NSM for seks måneder. Det skjedde etter at den forrige direktøren, Sofie Nystrøm, trakk seg på dagen etter at det ble kjent at NSM hadde inngått en ulovlig låneavtale på 200 millioner krone.

Aamot har fått oppgaven med å følge opp Gjedrem-utvalgets rapport fra Justis- og beredskapsdepartementet. Ifølge den nye direktøren er allerede en rekke tiltak satt i gang for å gjenopprette forsvarlig forvaltning.

– Vi skal gjenopprette orden i NSM, og vi skal ivareta NSMs viktige samfunnsoppdrag, sier Aamodt.