Disse kvinnene har lyktes i å «holde menn tilbake», skriver Amundsen i innlegget som er gjengitt av Dagbladet. Det har siden blitt slettet.

– Vi betaler alle prisen. Gutter mislykkes over hele linjen. Skole og barnehage rammes av radikal og uforståelig kjønnsteori. Skapt av radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis, heter det i innlegget.

Overfor avisa sier Amundsen at han hadde drukket mye whisky natt til fredag. Han sier videre at han ikke kan huske det, men at det etter alle solemerker er han som har skrevet innlegget.

– Det er ikke noe jeg ville skrevet i dag. Det hører ikke hjemme på en Facebook-side til en politiker. Det er et språk som ikke er greit, sier eksstatsråden til Dagbladet.

– Ikke akseptabelt

Amundsen må tåle sterk kritikk fra sin partileder Sylvi Listhaug for kvinnekommentarene.

– Jeg er veldig skuffet over denne oppførselen. Det er ikke akseptabelt for våre politikere å oppføre seg slik i sosiale medier. Denne saken beklager jeg på vegne av partiet, og vi vil følge opp dette internt, sier Listhaug i en kommentar til NTB.

Amundsen fikk tidligere fredag kritikk for også å ha skrevet kommentarer på Facebook som handlet om islam og arabere. Det har han ikke ønsket å beklage. Listhaug omtalte disse kommentarene som noe partiet ikke kan stå inne for.

Frp: Kan ikke kommentere noe mer

På spørsmål om Amundsen kan bli sittende som leder av Stortingets justiskomité, skriver Frps kommunikasjonssjef Jon Helgheim dette i en tekstmelding til NTB:

– Vi skal følge opp saken internt og kan ikke kommentere noe mer utover det nå.