I Turks uttalelse fredag sier han at det har vært en drastisk økning i byggeaktivitet på den okkuperte Vestbredden og i Øst-Jerusalem.

Han sier opprettelse og utvidelse av bosetninger leder til at israelere ender opp med å bo der.

– Det nærmer seg en krigsforbrytelse, som kan føre til straffansvar for enkeltpersoner involvert, advarer Turk i en rapport til FNs menneskerettighetsråd.

Rapporter viser at Israel planlegge å bygge 3476 nye boliger i flere av bosetningene på den okkuperte Vestbredden.

Godkjenningen til utvidelsen av bosetningene kom under to uker etter at USAs utenriksminister Antony Blinken sa at det ville være et tilbakeskritt på veien mot langvarig fred med palestinerne.

Til tross for internasjonal motstand har Israel bygget en rekke bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Rundt 490.000 israelere bor nå i det samme territoriet som om lag tre millioner palestinere.

I rapporten viser Turk til at det har vært 602 angrep fra israelske bosettere mot palestinere på Vestbredden siden Hamas sitt angrep 7. oktober.

– Volden har nådd sjokkerende nye høyder. Det eliminerer mulighetene for opprettelsen av en palestinsk stat, mener Tusk.