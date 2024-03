Målet om ti terawattimer redusert strømbruk i bygningsmassen, som ble lagt fram i regjeringens handlingsplan for energieffektivisering i fjor, betyr en reduksjon på over 11 prosent fra i dag til 2030.

En gjennomgang NVE har gjort på oppdrag for Energidepartementet, viser at mangel på informasjon, kunnskap og tid gjør målet krevende å nå.

– Samtidig er det viktig å erkjenne at flere av tiltakene kan være kostbare på kort sikt, sier fungerende direktør Ane Brunvoll i NVE.

SINTEF har gjort en analyse som ser på kostnader for energitiltak i både nye og eksisterende bygg. Den viser at økonomisk støtte på mellom fire og fem milliarder kroner per år vil kunne utløse investeringer som vil bidra til å nå målet.

– Effektivisering i bygningsmassen styrker kraftbalansen ved å redusere effektbehovet på kalde vinterdager når behovet er størst. Og energieffektivisering bidrar til mindre naturinngrep fordi det begrenser behovet for ny arealkrevende kraftproduksjon, sier Brunvoll.