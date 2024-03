– Venstre ønsker et regjeringsskifte som gjør Norge grønnere og mer liberalt. At Frp mener den forrige borgerlige regjeringen ble så grønn og liberal at de forlot den og ikke vil gjenta et slikt samarbeid, får vi bare ta til etterretning. Venstre vil ikke bruke tid på stollek på borgerlig side, vi vil jobbe for en regjering som tar Norge framover. Det tror jeg velgerne ønsker også, sier Rotevatn i en kommentar til NTB.

På Frps landsstyremøte lørdag fastslo Frp-leder Sylvi Listhaug at partiet må gå til valg i 2025 med mål om et regjeringssamarbeid med Høyre. KrF og Venstre hadde hun mindre til overs for.

– Erfaringen vår med å styre med Venstre og KrF er ikke god. Det ble for lite gjennomslag og en politikk som ikke endret Norge nok i vår retning, sa hun.