– FNs veiledende prinsipper for næringsliv og OECDs retningslinjer for ansvarlig næringsliv ber bedriftene vise ekstra aktsomhet i konfliktsituasjoner eller situasjoner med økt risiko for brudd på blant annet folkeretten. Det er viktig at næringslivet er bevisst på dette ansvaret. Derfor er jeg så glad for dette viktige initiativet, sa utenriksministeren da han fikk overlevert underskriftene fra lederoppropet som ble startet av næringslivstoppene Anders Waage Nilsen, Isabelle Kristine Ringnes, Bojan Celise Skaar og Kristina Picard i januar.

De krever umiddelbar handling for å sikre en varig våpenhvile på Gazastripen.

– Det er viktig at alle deler av det norske samfunnet engasjerer seg. Det blir lagt merke til i Palestina og i andre land, sa Barth Eide under overleveringen.

Han la også vekt på at de to rettsprosessene i Den internasjonale domstolen understreker alvoret i situasjonen. De pågående prosessene dreier seg om de rettslige konsekvensene av Israels okkupasjon og om mulige brudd på Folkemordkonvensjonen.