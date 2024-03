Den hasardiøse ferden fant sted i september 2021, skriver Buskerud tingrett i dommen som ble avsagt tirsdag.

Politiet fikk først melding om at en mann hadde sittet på en restaurant og drukket alkohol, før han hadde kjørt av gårde.

En politipatrulje påtraff etter hvert bilen og fulgte etter. Underveis så de at bilen hadde en hastighet på minst 100 kilometer i timen i 40-sonen flere steder i Kongsberg. Deretter skal den ha kjørt ut av sentrum, holdt høy hastighet og foretatt flere farlige forbikjøringer. Føreren kuttet også flere svinger slik at han kom over i motsatt kjørefelt, står det i dommen.

Måtte hoppe unna

Biljakten varte i omtrent halvannen time.

På et tidspunkt endte partene opp på en grusplass hvor det oppsto en dramatisk hendelse etter at mannen stanset motoren sin.

Den ene politibetjenten sto et par meter foran mannens bil da han startet den opp igjen. Deretter fikk de to øyekontakt, før sjåføren av bilen kjørte rett mot politibetjenten, slik at han måtte gå hurtig til siden for å unngå å bli truffet.

Bilen ble funnet igjen senere samme kveld, men da uten sjåføren.

For disse forholdene ble mannen dømt for trafikklovbrudd og forsøk på vold mot politiet.

Kolliderte med Tesla

Dommen gjelder også en kollisjon som mannen var involvert i vinteren 2023.

Da kolliderte mannen med en Tesla utenfor Heistadmoen leir. En blodprøve viste at mannen den gang var påvirket av alkoholpromille, noe han selv også har erkjent.

«I de to tiltalebeslutningene er det flere forhold som gjelder veitrafikkovertredelser, som viser en alvorlig mangel på respekt for veitrafikkreglene», skriver retten.

Den enstemmige dommen er på fengsel i 130 dager. Av disse er 30 dager betinget. Mannen er også fradømt førerkortet i fire år, samt en bot på 45.000 kroner.