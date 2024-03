Politiet i Øst meldte om den første bilbrannen på Kløfta i Ullensaker klokken 0.57. Bilen det brant i sto ved inngangen til et boligbygg og vanskeliggjorde evakuering, som politiet en stund vurderte på grunn av spredningsfaren.

På grunn av den kraftige røykutviklingen ba politiet også naboer om å lukke vinduer, men brannmannskapene fikk raskt kontroll over brannen slik at det ikke ble nødvendig med evakuering.

Det er røyk som må luftes ut i en av leilighetene, skriver politiet i en oppdatering på X/Twitter klokken 1.41.

Knappe 15 minutter etter bilbrannen i Ullensaker fikk politiet melding om en ny brann på Skedsmokorset i Lillestrøm kommune. Her var det to biler som sto i brann. Også her ble det advart om høye flammer og mye røyk, og evakuering av beboere ble vurdert før brannmannskapene fikk kontroll.

Årsak til brannen er ikke kjent, men politiet vil gjøre tekniske undersøkelser for å prøve å finne årsaken.

Øst politidistrikt opplyser at det foreløpig ikke er mulig å se noen sammenheng mellom de to bilbrannene.