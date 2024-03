Det skal ha vært lav fart da ulykken inntraff, opplyser politiet i Innlandet på X, tidligere Twitter.

Pressevakt Kirsten McDonagh i Bane Nor bekrefter overfor NTB at det er denne hendelsen som har ført til at Gjøvikbanen er stengt.

En person som befant seg i bilen da ulykken inntraff er ute av bilen og framstår som uskadd.