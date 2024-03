– Regjeringen har ikke satt i gang et eneste nytt stort veiprosjekt i 2021, 2022, 2023 eller 2024. Det har ingen troverdighet at de plutselig vil begynne å bygge vei etter stortingsvalget i 2025, sier Fremskrittspartiets Frank Sve.

Sve viser til at regjeringen de siste ukene har reist rundt i landet og spist kake for å feire at prosjekter fortsatt ligger inne i NTP. Han reagerer på at prosjekter som skulle bygges raskt i den gamle transportplanen, er utsatt i den nye.

– Skal regjeringen reise rundt og spise kake for alle prosjektene de utsetter og ikke finansierer, får vi etter hvert et folkehelseproblem. Aldri før har så mange spist så mye kake for så lite, sier Sve.