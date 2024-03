– Vi fikk sjokk. Du blir jo flau på vegne av guttene. Og så var det veldig overraskende.

Det sier to av mødrene til russen på den omdiskuterte russebussen i Stavanger til Aftenbladet etter at bussen tidligere denne uka ble anmeldt av kvinnegruppa Ottar.

Gruppa mente eksteriøret bryter med straffelovens pornografiparagraf. Saken ble tidligere tirsdag henlagt.

I intervjuet sier mødrene de hver dag ber guttene om å male over motivet, men samtidig at de opplever at reaksjonene har gitt vann på mølla for russeguttene.

– Motivasjonen er oppmerksomhet, og det har de fått, sier den ene moren.

Russeguttene bak bussen har tidligere opplyst til VG at de ikke ønsker å beklage – og at de er svært tilfreds med den valgte eksteriørdesignen.