Det Malta-flaggede lasteskipet Ruen, som piratene tok kontroll over i desember, ble oppbrakt av et indisk marinefartøy fredag, melder kilder i den indiske marinen, ifølge nyhetsbyrået ANI.

Ifølge ANI åpnet piratene på Ruen ild mot det indiske fartøyet.

EUs marinestyrke i området sier at Ruen kan ha blitt brukt tidligere denne uka da piratene tok kontroll over et Bangladesh-registrert lasteskip utenfor kysten av Somalia.