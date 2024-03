Det opplyser politiet til VG mandag kveld.

– Vi har utstedt nordisk arrestordre for å få han utlevert til Norge, sier politiinspektør Grete Metlid til avisen.

Hun utelukker ikke at det blir flere pågripelser i saken.

Mannen er siktet for drapsforsøk.

– Det ser ut som det kan være knyttet til en konflikt. Vi håper at vi har en utvikling i saken snart, og jobber med full intensivitet. Det kan være flere involvert, sier Metlid videre.

Politiet kaller skytingen en målrettet handling, og mener det er en relasjon mellom den siktede og den fornærmede.

Pågrepet på vei til Norge

Til NTB forteller Metlid at politiet har hatt dialog både med siktede og hans forsvarer for å få han til å melde seg.

– Mannen ble pågrepet på vei til Norge. Han er norsk statsborger og hjemmehørende i Oslo, sier Metlid.

Selve pågripelsen var ifølge politiinspektøren udramatisk.

Ikke avhørt

Metlid sier at politiet håper å få avklart utleveringen til Norge i løpet av tirsdagen.

Hun sier at siktede er godt kjent for politiet, men de vet ennå ikke hvordan han forholder seg til siktelsen, eller skytingen på Tøyen.

– Han er ikke avhørt ennå, så det er noe vi må komme tilbake til.

Politiinspektøren ønsker heller ikke å si om skytevåpenet som ble brukt lørdag er beslaglagt.

Avtalte sted

Mannens forsvarer, Anne Marstrander-Berg, opplyser til NTB at hun har snakket med sin klient flere ganger.

– Han er ikke avhørt, meldte seg frivillig for politiet og møtte dem på avtalt sted i Sverige. Det blir avhør i morgen. Ytterligere detaljer kan vi komme tilbake til da.

Flere skudd

Det var klokken 19.53 lørdag kveld at politiet ble varslet om at flere skudd var avfyrt ved Hersleb skole på Tøyen i Oslo. En mann ble funnet skadd på bakken. Også han er kjent for politiet fra før.

Fornærmede ble alvorlig skadd, men tilstanden hans er stabil.