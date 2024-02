LO-forbundet IE&FLT og oljeserviceselskapet SLB UK har kommet fram til en forhandlingsløsning, skriver FriFagbevegelse.

Dermed får de ni IE&FLT-organiserte i SLB UK norske lønns- og arbeidsvilkår. Underveis i streiken har tre av dem mistet jobben, og de får den nå tilbake.

Forbundets medlemmer i oljeserviceselskapet SLB UK har vært i streik siden mars i fjor for å få lønns- og arbeidsbetingelser opp til samme nivå som bransjen for øvrig. Arbeidsretten har slått fast at LO og IE&FLT kan benytte sympatiaksjoner for å støtte de streikende i SLB UK, og dette skulle skje fra natt til torsdag. Da skulle 75 oljearbeidere gått ut i sympatistreik.

– Etter snart ett år i streik vant de og vi fram! Dette er ikke bare en viktig seier for de ni, men for alle som arbeider på norsk sokkel, sier IE&FLT-nestleder Ommund Stokka.