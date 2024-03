Hensikten med øvelsen er å øve og forbedre samvirket mellom FFI og ulike beredskapsaktører. Scenarioet for øvelsen tar utgangspunkt i en hendelse i et av laboratoriene for CBRN-midler, hvor flere personer blir utsatt for svært giftige kjemikalier, skriver FFI på sine nettsider.

CBRN står for kjemiske stoffer (C), biologiske agens (B), radioaktive stoffer (R) og nukleært materiale (N).

Øvelsen starter klokken 8.30 og varer i noen timer. Den blir godt merkbar gjennom utrykningskjøretøy og uniformert personell.