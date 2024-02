– Noen ganger er vinden så kraftig at kjøretøyet må veie over 7,5 tonn for at det ikke skal være risiko for å bli blåst av veien. Derfor er det stengt for lettere biler, mens lastebiler over vektkravet kan ledes gjennom, skriver Statens vegvesen.

Torsdag er det meldt kraftig vind og snø i fjellområdene fra Trollheimen og sørover til Strynefjellet, Jotunheimen og Hardangervidda. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snøfokk.

Vegvesenet regner med at veien vil forbli stengt for personbiler til torsdag kveld.