Det fremgår av selskapets årsregnskap, som er offentliggjort torsdag. Nettooverskuddet er det største i selskapets historie.

Flyselskapet omsatte i 2023 for rundt 320 milliarder kroner, til tross for at slutten av året ble påvirket av krigen på Gazastripen.

Air France-KLM stanset som følge av krigen flere ruter til Tel Aviv, og det var også færre passasjerer som fløy til Israels naboland.

Som et ledd i et større konsortium, der også den danske stat, investeringsselskapet Castlelake og Lind Invest inngår, innledet Air France-KLM i fjor også en overtakelse av eierselskapet til SAS.

Investeringen på 13,5 milliarder kroner reddet SAS fra en truende konkurs.

Fjorårets resultat for Air France-KLM står i sterk kontrast til de to foregående år. Da endte flyselskapet opp med et samlet underskudd på nærmere 120 milliarder kroner og måtte få bistand både fra den franske og nederlandske stat.