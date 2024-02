Det kommer fram i storklubbens årsregnskap for 2022/23. I alt gikk Liverpool 9 millioner pund i minus før skatt, tilsvarende 120 millioner kroner etter dagens kurs.

Klubben forklarer det med at TV-inntektene falt med 19 millioner pund mot 2021/22-sesongen, mens inntektene fra kampdager falt med 7 millioner pund. Det skyldes hovedsakelig at laget røk ut tidligere i Champions League og spilte flere kamper enn i sesongen før.

De administrative kostnadene økte også i perioden, med 17 millioner til 562 millioner pund.

Den gledelige nyheten for klubben er at de kommersielle inntektene økte med 25 millioner pund til 272 millioner. Det betyr at kommersielle inntekter var klubbens største inntektskilde forrige sesong, foran medieinntekter (242 millioner pund).

– Til tross for de økte kostnadene i fotballen, demonstrerer den kommersielle suksessen styrken i vår underliggende økonomiske posisjon. Det betyr at vi kan fortsette å drive bærekraftig mens vi konkurrerer på fotballens høyeste nivå, sier administrerende direktør Andy Hughes til klubbens nettsted.

De totale inntektene lå stabilt på 594 millioner pund, opplyser klubben. Liverpool kan vente seg økte inntekter på kampdager etter at en ny tribuneseksjon ble åpnet helt tidligere denne måneden. Det betyr at Anfield nå kan ta imot 61.000 tilskuere.