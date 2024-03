Regional leder: Haitis statsminister Ariel Henry går av

Haitis hardt pressede statsminister Ariel Henry går av for å legge til rette for en overgangsregjering, sier Guyanas president etter at land i regionen møttes mandag for å diskutere krisen i landet.

Henry har vært under sterkt press fra de mektige kriminelle gjengene i landet, som krever at han går av. Han har styrt landet siden president Jovenel Möise ble drept i 2021, og Haiti har ikke holdt valg siden 2016.

13-åring funnet drept i Danmark

Politiet har pågrepet to personer etter at en 13 år gammel jente ble drept i Hjallerup i Nordjylland mandag. Politiet rykket ut etter melding om hendelsen klokka 22.10 mandag, og fant jenta på stedet med svært store skader. Kort tid etter ble hun erklært død, opplyser politiet i Nordjylland.

Jenta ble funnet ved et varmeanlegg i byen. Det er en ung mann og en ung kvinne som er mistenkt i saken.

Ukrainske droneangrep rammet to russiske energianlegg

Ukrainske droner rammet natt til tirsdag et drivstoff- og energianlegg i Orjol-regionen i Russland, ifølge guvernør Andrej Klytsjkov. Også andre flere regioner ble angrepet, og Russland hevder å ha skutt ned 25 droner.

Guvernøren i Nizjnij Novgorod-regionen sier at et anlegg i byen Kstovo sto i brann etter et droneangrep. Lukoil, Russlands største oljeselskap, har et raffineri i byen.

Slutt for Pin-up i isdisken

Den tradisjonsrike pinneisen Pin-up vil ikke lenger bli å finne i isdisken denne sommeren.

– Det er fortsatt mulig for alle som har isen som sin favoritt, å kjøpe den i flerpakning, sier direktør for strategi og kommunikasjon Mari Ellestad i Diplom-Is til Romerikes Blad. Isen ble først lansert i 1950 og gikk da under navnet Sjokoladepinne.

Casper Ruud enkelt videre i Indian Wells-turneringen

Casper Ruud gikk videre i Indian Wells-turneringen i California med seier i 3.-rundekampen mot franskmannen Arthur Fils mandag.

Oppgjøret endte med sifrene 6–2, 6–4 i nordmannens favør. 9.-seedede Ruud er dermed klar for 4. runde i storturneringen på hardcourt i USA. Kampen tok bare én time og 15 minutter.

– Det var mye som gikk min vei, spesielt i starten, og jeg prøvde bare å bygge på det. Jeg så meg aldri tilbake og er veldig fornøyd, sa Ruud i et intervju etter kampen.