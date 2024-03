Reineier Nils Ánte Gaup måtte bruke en helt natt på å samle reinen etter en øvelse, skriver NRK.

Over 100 typer fly og helikoptre er i aktivitet i Vest-Finnmark under Nordic Response. Torsdag kveld fløy et par militærhelikoptre over reinbeitedistrikt 34 i Kautokeino kommune, og flokken spredde seg i frykt over et større område.

– Det er vanskelig å si om vi har fått samlet all reinen, sier Nils Ánte gaup til NRK.

Gaup sier at øvelsen torsdag kveld var veldig uheldig.

– Jeg spurte Forsvaret i forkant av øvelsen om det kom helikopter over distriktet. De sa nei.

Thomas Gjesdal, kommunikasjonssjef for Nordic Response, sier dette er en hendelse de skulle vært foruten.

– Vi har dessverre aldri noen garanti for at uønskede hendelser oppstår, sier han.

– Vi skal forsøke i sterkest mulig grad å unngå å forstyrre reindrifta, legger han til.

Det var den samiske avisa Ávvir , som omtalte saken først.