Strømmen skal leveres via Goliat-plattformen i Barentshavet, som allerede er elektrifisert fra land. Bak GoliatVind står Bergen-baserte Odfjell Oceanwind, Haugesund-baserte Source Galileo og japanske Kansai Electric Power Company.

Ifølge Enova vil kapasiteten bli på 75 megawatt, med en årlig produksjon på 320 gigawattimer, tilsvarende energiforbruket til rundt 12.000 norske husholdninger. Strømmen skal produseres med fem turbiner på 15 megawatt hver.

Overfor E24 omtaler Source Galileos konsernsjef Gunnar Birkeland tilskuddet som en «helt fantastisk nyhet». Konsernsjef Per Lund i Odfjell Oceanwind sier til samme nettsted at det er «storslagne nyheter».

– Det vil gjøre det mye enklere å få realisert prosjektet. Vi har jo tatt en sjanse og mobilisert et stort prosjektteam som har jobbet iherdig i flere år i håp om å få finansieringen på plass. Denne tildelingen fra Enova gjør at vi er et langt skritt på veien, sier Lund.

Klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen (Ap) ønsker tildelingen velkommen og påpeker at det både er stort behov for mer fornybar energi og også begrenset med tilgjengelige arealer på land.

– Enova bidrar gjennom denne tildelingen til å demonstrere nye løsninger slik at flytende havvind i fremtiden kan bli et konkurransedyktig alternativ. I tillegg vil prosjektet styrke den norske leverandørkjeden for havvind og styrke kraftbalansen i Finnmark, sier Eriksen.