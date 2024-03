Politiet opplyser at de klokken 2.12 fikk melding om at en person hadde hoppet over et gjerde og tatt seg inn på området der man har tilgang til blant annet rullebanen.

-Vi rykket ut med flere ressurser inkludert politihelikopter og hund, skriver Øst politidistrikt på X / Twitter.

– I tillegg var politiet bevæpnet under aksjonen, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt Henrik Larsen til NTB.

Etter et lengre søk fikk politiet kontroll på rett person. Det viste seg å være en mann i 30-årene, som ble funnet innendørs i en bygning. Mannen hadde ikke tatt seg ut på takse- eller rullebanen.

– I det øyeblikket vi fikk kontroll på mannen, var han samarbeidvillig og rolig. Så det gikk greit for seg, sier Larsen.

Mannen er tatt med til arrest og vil bli avhørt i løpet av tirsdag formiddag. Det er foreløpig uklart hvorfor han tok seg inn på området.

Det var sikkrhetsavdelingen ved Oslo lufthavn som varslet politiet om hendelsen.